Летанг выбыл до конца года

Защитник "Питтсбурга" Крис Летанг выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба НХЛ. 29-летний канадец из-за проблем со здоровьем не принимал участия в недавней тренировке команды. Ожидается, что хоккеист точно пропустит оставшиеся 8 матчей в этом году.
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Крис Летанг сыграл в 25 матчах и набрал 19 (2+17) очков.
Werewolf
Летанг вообще стекляный (
14:49 16 декабря
Xenosag
слишком громкий заголовок, до конца года всего две недели :)
14:11 16 декабря
Мехаил
Вы бы следили за заголовками, редакторы. В хоккейном смысле "до конца года" обычно означает "до конца сезона". Я даже успел испугаться за Пенс.
14:07 16 декабря