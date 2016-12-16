Летанг выбыл до конца года

Защитник "Питтсбурга" Крис Летанг выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба НХЛ. 29-летний канадец из-за проблем со здоровьем не принимал участия в недавней тренировке команды. Ожидается, что хоккеист точно пропустит оставшиеся 8 матчей в этом году.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Крис Летанг сыграл в 25 матчах и набрал 19 (2+17) очков.