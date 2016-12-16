08:49 16 декабря | ХОККЕЙ — НХЛ

Летанг выбыл до конца года

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Защитник "Питтсбурга" Крис Летанг выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба НХЛ. 29-летний канадец из-за проблем со здоровьем не принимал участия в недавней тренировке команды. Ожидается, что хоккеист точно пропустит оставшиеся 8 матчей в этом году.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Крис Летанг сыграл в 25 матчах и набрал 19 (2+17) очков. 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Werewolf

Летанг вообще стекляный (

14:49 16 декабря

Xenosag

слишком громкий заголовок, до конца года всего две недели :)

14:11 16 декабря

Мехаил

Вы бы следили за заголовками, редакторы. В хоккейном смысле "до конца года" обычно означает "до конца сезона". Я даже успел испугаться за Пенс.

14:07 16 декабря

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