Летанг поддержал Малкина, получившего травму
03:56
Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг поддержал травмированного нападающего Евгения Малкина. Россиянин занимает третье место среди лучших бомбардиров команды с 24 (8+16) очками.
Во время матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:2) 34-летний нападающий попал под силовой прием защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди и вынужден был покинуть площадку.
«Для него это должно быть тяжело. Возможно, люди думали, что старт у него не получился, но он был ключевым компонентом последних побед. Получать травму в этот момент, должно быть, трудно», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Летанга.
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