Вайсфельд — о победе «Эдмонтона» в пятом матче финала Кубка Стэнли: «Меня не удивил такой результат»

Комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал победу «Эдмонтона» над «Флоридой» (5:3, 2-3) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Меня не удивил такой результат, и какой-то закономерности тут нет. Команды практически сопоставимы. 4:3, пятая в пустые — что тут может удивить? Что пошло не так у «Флориды»? А можно с другой стороны взглянуть — что пошло так у «Эдмонтона». Макдэвид набирает четыре очка, лучший игрок мира. Равные команды, поэтому так и получается», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.

Шестой матч серии пройдет 22 июня в Эдмонтоне.