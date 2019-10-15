Леонид Вайсфельд: «Не очень понимаю, в каком стратегическом направлении движется рижское «Динамо»

Известный в прошлом арбитр и хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд оценил выступление и результаты нескольких клубов на старте регулярного сезона КХЛ.

— «Ак Барс» потерпел всего три поражения в 15 матчах и идет на первом месте в Восточной конференции. В чем сила команды Квартальнова?

— Сразу после того, как Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе и возникла кандидатура Дмитрия Квартальнова, я сказал, что это идеальный вариант, — приводит слова Вайсфельда официальный сайт КХЛ. — При условии, что руководство «Ак Барса» не хочет делать резких движений. По мне направление работы и стили у Билялетдинова и Квартальнова практически одинаковы. Значит, хоккеистам не нужно было резко перестраиваться под новый стиль игры. У Казани всегда квалифицированные игроки в составе. Два этих компонента помогают «Ак Барсу» сейчас идти в лидерах Востока.

— «Адмирал» стабильно держится в зоне плей-офф, хотя не сказать, чтобы команда Сергея Светлова так серьезно усилилась в межсезонье.

— Здесь тоже сошлись несколько факторов. Первый — это качественная работа всего тренерского штаба: и Сергея Светлова, и Николая Пронина, и Андрея Пятанова. Второй — в «Адмирале» стабилизировалась ситуация внутри клуба. Третий — в составе команды практически нет звездных хоккеистов. И добиться результата можно только за счет выполнения тренерского задания и максимальной самоотдачи. Зачастую бывает, что в команде много звезд и все смотрят и думают, что в тяжелой ситуации партнер-то точно вытянет. Надеются друг на друга и ничего в итоге не получается. А в «Адмирале» надеяться приходится самим на себя, отсюда и результат.

— «Йокерит» после неудачного старта выдал серию из шести побед подряд. Лаури Марьямяки завершил настройку команды?

— Удивительна не нынешняя серия, а то, что финский клуб начал сезон неудачно. У «Йокерита» преимущество в том, что у них нет лимита на легионеров. Возьмем ситуацию, когда в команде осталась одна вакантная позиция на иностранного игрока и генеральный менеджер очень боится ошибиться. В «Йокерите» нет такой проблемы. Ошибся с одним легионером? Так можно взять еще второго, третьего, четвертого. Плюс это Финляндия, где хватает качественных доморощенных хоккеистов.

— Что происходит в рижском «Динамо»?

— Для меня выступление «Динамо» достаточно неожиданно. Думал, что в нынешнем сезоне они выступят успешнее, чем в предыдущем. На предсезонке рижане выглядели очень сильно и неплохо стартовали в регулярном чемпионате. Но потом пошли проблемы, ситуация с вратарями, решили отцепить от состава третьего бомбардира Давида Улльстрема. Если Гиртсу Анкипансу удастся мотивировать команду, то они поправят положение. Но у меня есть серьезные сомнения в этом. Я не очень понимаю, в каком стратегическом направлении движется клуб. Я не наблюдаю системности в их трансферах. Может, она и есть, просто я ее не вижу.

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