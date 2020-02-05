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Леон Драйзайтль: У «Эдмонтона» вообще ничего не получалось в атаке»

11:56
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Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль признал, что его команда неудачно сыграла в атаке в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (0:3).

— У них отличная команда, — цитирует Драйзайтля официальный сайт НХЛ. — Они здорово сражались и не просто так борются за место в плей-офф. У нас вообще не получалось ничего в атаке.

«Эдмонтон» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, на три очка отставая от «Ванкувера» и на одно очко опережая «Вегас» и «Аризону».

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-february-4-nhl-action/c-314673784

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