Леон Драйзайтль: У «Эдмонтона» вообще ничего не получалось в атаке»

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль признал, что его команда неудачно сыграла в атаке в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (0:3).

— У них отличная команда, — цитирует Драйзайтля официальный сайт НХЛ. — Они здорово сражались и не просто так борются за место в плей-офф. У нас вообще не получалось ничего в атаке.

«Эдмонтон» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, на три очка отставая от «Ванкувера» и на одно очко опережая «Вегас» и «Аризону».