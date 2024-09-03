Драйзайтль продлил контракт с «Эдмонтоном» и стал самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ

«Эдмонтон» объявил о подписании нового контракта с немецким нападающим команды Леоном Драйзайтлем.

Новое соглашение клуба с 28-летним хоккеистом подписано на восемь лет, начиная с сезона-2025/26. Суммарно за эти годы форвард заработает 112 миллионов долларов, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ.

Драйзайтль выступает за «Эдмонтон» с сезона-2014/15. В минувшем розыгрыше НХЛ немец провел 106 матчей в регулярном чемпионате, забил 51 гол и отдал 86 результативных передач. В плей-офф НХЛ на его счету 25 сыгранных встреч, в которых он заработал 31 (10+21) очко.