Драйзайтль: «Ни один игрок в мире не хочет выиграть Кубок Стэнли больше, чем Макдэвид»

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль поделился мнением об игре форварда команды Коннора Макдэвида в плей-офф НХЛ. В финале «Ойлерс» проиграли «Флориде» (3-4).

«Ни один игрок в мире не хочет выиграть Кубок Стэнли больше, чем Макдэвид. Он делает все правильно, каждый день», — приводит слова Драйзайтля ESPN.

Макдэвид стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ. 27-летний канадец провел 25 матчей и набрал 42 (8+34) очка. Для форварда это первый «Конн Смайт Трофи» в карьере.