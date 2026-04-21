Драйзайтль — о возвращении после травмы: «Думаю, все прошло неплохо»

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал свое возвращение на лед в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (4:3).

«Чувствовал себя нормально. Конечно, мне потребуется несколько игр, чтобы войти в тонус, но для начала, думаю, все прошло неплохо», — приводит слова Драйзайтля пресс-служба команды.

В матче 30-летний немец отметился двумя результативными передачами.

Драйзайтль не играл с тех пор, как получил травму нижней части тела в матче с «Нэшвиллом» 16 марта (3:1). Он пропустил последние 14 матчей регулярного чемпионата.