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21 апреля, 11:48

Драйзайтль — о возвращении после травмы: «Думаю, все прошло неплохо»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал свое возвращение на лед в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (4:3).

«Чувствовал себя нормально. Конечно, мне потребуется несколько игр, чтобы войти в тонус, но для начала, думаю, все прошло неплохо», — приводит слова Драйзайтля пресс-служба команды.

В матче 30-летний немец отметился двумя результативными передачами.

Драйзайтль не играл с тех пор, как получил травму нижней части тела в матче с «Нэшвиллом» 16 марта (3:1). Он пропустил последние 14 матчей регулярного чемпионата.

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Леон Драйзайтль
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