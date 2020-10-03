Ленер заработает 25 миллионов долларов по новому контракту с «Вегасом»

Голкипер «Вегаса» Робин Ленер подписал новый пятилетний контракт с «Голден Найтс», утверждает инсайдер TSN Фрэнк Серавалли в своем Twitter. По информации источника, официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

29-летний швед заработает 25 миллионов долларов по новому соглашению с «Вегасом».

В минувшем сезоне Ленер одержал 9 побед в 13 матчах при 92,5% отраженных бросков, коэффициенте надежности 1.84 и четырех играх на ноль.