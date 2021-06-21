Ленер выйдет вместо Флери в старте «Вегаса» на четвертый матч серии с «Монреалем»

Вратарь «Вегаса» Робин Ленер выйдет в старте на четвертый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля».

29-летний швед заменил голкипера Марка-Андре Флери, который допустил результативную ошибку в третьей игре серии.

Ленер провел один матч в текущем плей-офф против «Колорадо» (1:7) в первой игре второго раунда.

Счет в серии 2-1 в пользу «Монреаля». Четвертый матч начнется в 3:00 мск.