Ленер выйдет вместо Флери в старте «Вегаса» на четвертый матч серии с «Монреалем»
02:52
Вратарь «Вегаса» Робин Ленер выйдет в старте на четвертый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля».
29-летний швед заменил голкипера Марка-Андре Флери, который допустил результативную ошибку в третьей игре серии.
Ленер провел один матч в текущем плей-офф против «Колорадо» (1:7) в первой игре второго раунда.
Счет в серии 2-1 в пользу «Монреаля». Четвертый матч начнется в 3:00 мск.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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