Ленер, получивший приз за верность хоккею, перешел в "Чикаго"

"Чикаго" объявил о подписании вратаря Робина Ленера, который ранее выступал за "Айлендерс". 27-летний швед подписал однолетний контракт на 5 миллионов долларов.

В прошедшем сезоне Ленер провел 54 матча и пропустил 108 шайб при 93.1 проценте отраженных бросков. По итогам сезона хоккеист стал финалистом приза лучшему вратарю "Везина Трофи" и лауреатом "Билл Мастертон Трофи"

Robin Lehner is a Blackhawk!



The 27-year-old goaltender has inked a 1-year, $5 million contract that runs through the 2019-20 season. #Blackhawks pic.twitter.com/0Px285miv3 — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) 1 июля 2019 г.

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