01:23 | Хоккей — НХЛ

Ленер, получивший приз за верность хоккею, перешел в "Чикаго"

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"Чикаго" объявил о подписании вратаря Робина Ленера, который ранее выступал за "Айлендерс". 27-летний швед подписал однолетний контракт на 5 миллионов долларов.

В прошедшем сезоне Ленер провел 54 матча и пропустил 108 шайб при 93.1 проценте отраженных бросков. По итогам сезона хоккеист стал финалистом приза лучшему вратарю "Везина Трофи" и лауреатом "Билл Мастертон Трофи"

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