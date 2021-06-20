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Ленер может заменить Флери в четвертом матче серии против «Монреаля»

19:16
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Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери может остаться в запасе в следующем матче полуфинала Кубка Стэнли с «Монреалем».

Вратарь Робин Ленер рассматривается как основная кандидатура в ворота «Вегаса» на четвертый матч серии. Он первым покинул лед во время тренировки, что обычно свидетельствует о том, что именно он займет место в стартовом составе, пишет журналит Кайл Букаускас.

Напомним, в третьей игре «Монреаль» сравнял счет за две минуты до сирены после грубейшей ошибки Марка-Андре Флери.

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Иван Шитик все материалы автора
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