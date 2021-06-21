Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Ленер: «Флери — главная причина, по которой «Вегас» находится на этой стадии Кубка Стэнли»

07:15
Теги:

Вратарь «Вегаса» Робин Ленер подвел итоги четвертого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля» (2:1 ОТ).

«Я почти не играю в этом плей-офф? Мне все равно. Флери играл выдающимся образом. И он главная причина, по которой «Вегас» находится на этой стадии. Вне зависимости от вашей игровой роли вы должны делать то, что будет лучше для вашей команды», — приводит слова Ленера официальный сайт клуба.

Ленер заменил Марка-Андре Флери, который допустил результативную ошибку в третьей игре серии. Ленер до этого провел один матч в текущем плей-офф против «Колорадо» (1:7) в первой игре второго раунда.

Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 23 июня в Лас-Вегасе и начнется в 4:00 мск.

Читайте также

Выход России в плей-офф Евро с третьего места в группе стал практически невозможен после победы Швейцарии над Турцией
"Прыгнул головой вперед": парень погиб, ныряя в озеро в Ленобласти
Почему в Ялте затопило крокодиляриум
Ученые рассказали об опасных особенностях штамма коронавируса «дельта плюс»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей