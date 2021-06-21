Ленер: «Флери — главная причина, по которой «Вегас» находится на этой стадии Кубка Стэнли»
07:15
Вратарь «Вегаса» Робин Ленер подвел итоги четвертого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля» (2:1 ОТ).
«Я почти не играю в этом плей-офф? Мне все равно. Флери играл выдающимся образом. И он главная причина, по которой «Вегас» находится на этой стадии. Вне зависимости от вашей игровой роли вы должны делать то, что будет лучше для вашей команды», — приводит слова Ленера официальный сайт клуба.
Ленер заменил Марка-Андре Флери, который допустил результативную ошибку в третьей игре серии. Ленер до этого провел один матч в текущем плей-офф против «Колорадо» (1:7) в первой игре второго раунда.
Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 23 июня в Лас-Вегасе и начнется в 4:00 мск.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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