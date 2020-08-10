Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после победы над «Бостоном» в групповом раунде плей-офф НХЛ отметил, что игра была приближена к тому, что будет в первом раунде.

— Да, первые два матча стоят особняком. Нам нужно было поймать ритм, почувствовать лед, скорость игры. Втянуться было непросто, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Овечкина. — Но мы привыкли, и этот матч с «Бостоном» оказался уже приближен к тому, что мы можем показать в первом раунде. Мы знаем, что можем играть успешно и хорошо. При этом многие матчи будут такими — в упорной борьбе, с разницей в одну шайбу. Легкой жизни мы не ждем.