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Сегодня, 09:00

Легендарный тренер НХЛ Боумэн сделал прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Девятикратный обладатель Кубка Стэнли тренер «Детройта» времен «Русской пятерки» Скотти Боумэн в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался об игре Александра Овечкина и назвал примерную дату, когда он сможет превзойти рекорд Уэйна Гретцки по общему количеству голов за карьеру в НХЛ.

— Удивлены ли вы прыти Александра Овечкина, в 39 лет роскошно стартовавшего, а затем забившего четыре гола в первых пяти матчах после перелома ноги? Сможет ли он, по-вашему, побить рекорд Уэйна Гретцки по голам уже в этом сезоне?

— Удивление есть, но ведь Овечкин — настоящий снайпер, от природы! Да, у него был небольшой спад в прошлом сезоне, и все задавались вопросом, сможет ли он вернуться на прежний уровень. Думаю, ему здорово помогло то, что команда, «Вашингтон», в этом сезоне стала намного лучше. «Кэпиталз» сделали несколько хороших приобретений в состав (вратарь Логан Томпсон, защитник Джейкоб Чикран, форварды Эндрю Манджипани, Пьер-Люк Дюбуа, вернувшиеся нападающие Ларс Эллер и Якуб Врана. — Прим. И.Р.), и теперь это уже не та команда, которая рассчитывает только на его голы. «Вашингтон» — один из лучших на «Востоке», и ему это здорово помогает.

У Овечкина все еще есть тот бросок, к которому все привыкли за годы его карьеры. Он набрал отличный темп, забил 18 голов в 20 с небольшим играх, после чего, правда, получил довольно серьезную травму. Но вернулся — и приближается к рекорду Гретцки быстрее, чем люди ожидали. Не знаю, сможет ли он сделать это уже в этом сезоне, но, думаю, где-то в октябре — ноябре 2025 года это произойдет.

— А что помешает уже в нынешнем?

— Во второй половине сезона многие команды, которые имеют шансы попасть в плей-офф, начинают играть с особым рвением, внимательнее действовать в обороне. Уровень почти всех команд в НХЛ сейчас сильно подравнялся, нет таких, кому можно легко забить. В том, что Овечкин в принципе установит рекорд, я не сомневаюсь, и если бы не травма, из-за которой он пропустил шесть недель, то, вероятно, сделал бы это уже в этом сезоне. Шансы сохраняются, но все же, как мне кажется, их больше на то, что рекорд падет в начале следующего.

Уэйн Гретцки, Александр Овечкин и&nbsp;Скотти Боумен. «Когда Гретцки установил рекорд по голам, не думал, что его кто-то побьет». Интервью легенды Скотти Боумэна

Александр Овечкин
Скотти Боумэн
Уэйн Гретцки
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Нью-Джерси 49 26 23 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 46 22 24 51
5 Рейнджерс 46 22 24 48
6 Филадельфия 47 21 26 48
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 45 18 27 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 47 29 18 60
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 44 25 19 53
4 Оттава 46 24 22 52
5 Монреаль 46 23 23 50
6 Бостон 47 22 25 50
7 Детройт 46 21 25 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Даллас 46 29 17 59
3 Миннесота 46 27 19 58
4 Колорадо 47 28 19 57
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6 Юта 45 19 26 45
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8 Чикаго 46 15 31 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 29 17 61
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 43 25 18 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
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Монреаль – Рейнджерс
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 4 : 1
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