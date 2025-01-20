Легендарный тренер НХЛ Боумэн сделал прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Девятикратный обладатель Кубка Стэнли тренер «Детройта» времен «Русской пятерки» Скотти Боумэн в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался об игре Александра Овечкина и назвал примерную дату, когда он сможет превзойти рекорд Уэйна Гретцки по общему количеству голов за карьеру в НХЛ.
— Удивлены ли вы прыти Александра Овечкина, в 39 лет роскошно стартовавшего, а затем забившего четыре гола в первых пяти матчах после перелома ноги? Сможет ли он, по-вашему, побить рекорд Уэйна Гретцки по голам уже в этом сезоне?
— Удивление есть, но ведь Овечкин — настоящий снайпер, от природы! Да, у него был небольшой спад в прошлом сезоне, и все задавались вопросом, сможет ли он вернуться на прежний уровень. Думаю, ему здорово помогло то, что команда, «Вашингтон», в этом сезоне стала намного лучше. «Кэпиталз» сделали несколько хороших приобретений в состав (вратарь Логан Томпсон, защитник Джейкоб Чикран, форварды Эндрю Манджипани, Пьер-Люк Дюбуа, вернувшиеся нападающие Ларс Эллер и Якуб Врана. — Прим. И.Р.), и теперь это уже не та команда, которая рассчитывает только на его голы. «Вашингтон» — один из лучших на «Востоке», и ему это здорово помогает.
У Овечкина все еще есть тот бросок, к которому все привыкли за годы его карьеры. Он набрал отличный темп, забил 18 голов в 20 с небольшим играх, после чего, правда, получил довольно серьезную травму. Но вернулся — и приближается к рекорду Гретцки быстрее, чем люди ожидали. Не знаю, сможет ли он сделать это уже в этом сезоне, но, думаю, где-то в октябре — ноябре 2025 года это произойдет.
— А что помешает уже в нынешнем?
— Во второй половине сезона многие команды, которые имеют шансы попасть в плей-офф, начинают играть с особым рвением, внимательнее действовать в обороне. Уровень почти всех команд в НХЛ сейчас сильно подравнялся, нет таких, кому можно легко забить. В том, что Овечкин в принципе установит рекорд, я не сомневаюсь, и если бы не травма, из-за которой он пропустил шесть недель, то, вероятно, сделал бы это уже в этом сезоне. Шансы сохраняются, но все же, как мне кажется, их больше на то, что рекорд падет в начале следующего.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|46
|31
|15
|67
|2
|Нью-Джерси
|49
|26
|23
|58
|3
|Каролина
|46
|27
|19
|57
|4
|Коламбус
|46
|22
|24
|51
|5
|Рейнджерс
|46
|22
|24
|48
|6
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|7
|Питтсбург
|48
|19
|29
|46
|8
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|47
|29
|18
|60
|2
|Флорида
|47
|27
|20
|57
|3
|Тампа-Бэй
|44
|25
|19
|53
|4
|Оттава
|46
|24
|22
|52
|5
|Монреаль
|46
|23
|23
|50
|6
|Бостон
|47
|22
|25
|50
|7
|Детройт
|46
|21
|25
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|47
|31
|16
|65
|2
|Даллас
|46
|29
|17
|59
|3
|Миннесота
|46
|27
|19
|58
|4
|Колорадо
|47
|28
|19
|57
|5
|Сент-Луис
|47
|22
|25
|48
|6
|Юта
|45
|19
|26
|45
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|46
|15
|31
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|29
|17
|61
|2
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|43
|25
|18
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|45
|20
|25
|50
|6
|Сиэтл
|47
|20
|27
|43
|7
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|8
|Сан-Хосе
|48
|14
|34
|34
|20.01
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|5 : 4 ОТ
|20.01
|04:00
|
Даллас – Детройт
|4 : 1
|20.01
|21:00
|
Бостон – Сан-Хосе
|- : -
|20.01
|23:00
|
Колорадо – Миннесота
|- : -