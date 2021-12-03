Легендарный шведский вратарь рассказал об Овечкине

Бывший вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист ответил на вопрос о том, как его встретил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, когда тот перешел в «Кэпиталз».

«Это было волнительное событие для меня. К сожалению, мне так и не удалось сыграть за клуб. Все очень хорошо отнеслись ко мне, в том числе Овечкин, с которым мы постоянно играли друг против друга», — заявил швед.

Напомним, 9 октября 2020 года, после того как «Рейнджерс» выкупили последний год в его контракте, вратарь подписал однолетний контракт с «Вашингтоном». В январе 2021 года Лундквист перенес операцию на открытом сердце, после чего был вынужден завершить карьеру.