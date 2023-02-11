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Сегодня, 08:30

Майоров — об Овечкине: «Замечательный физкультурник. Но зачем о нем столько писать?»

Александр Кружков
Обозреватель
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в интервью «СЭ» высказал мнение о форварде «Вашингтона» и сборной России Александре Овечкине.

— Вам действительно до фонаря погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, как обмолвились в недавнем интервью? Вообще не следите?

— Да как не следить, если у нас все спортивные издания реагируют на каждый чих Овечкина! Он замечательный физкультурник, я снимаю перед ним шляпу. Но зачем о нем столько писать? Вчера Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам в пустые ворота, сегодня — по голам на первой минуте матча, завтра — еще какое-то высосанное из пальца достижение... Ребята, перебор!

Я не понимаю, почему у нас про НХЛ пишут намного больше, чем про российский хоккей. Отчет о матче с участием «Северстали» или «Трактора» в газете не найдешь, зато о каком-нибудь «Колорадо» и «Сент-Луисе» — миллион подробностей.

Вот в 90-е я работал в Финляндии. Так местные газеты ежедневно отдавали кучу полос под материалы о национальном чемпионате. Про НХЛ — на предпоследней странице. Скромненько — счет да авторы голов. И это в то время, когда за океаном блистали Курри, Тикканен, Нумминен, Селянне. Глыбы!

А у нас все наоборот. Да, сегодня в НХЛ 70 игроков из России. Из них десять — вратари. Плюс звезды — тот же Овечкин, Малкин, Кучеров... Им нужно уделять внимание. Но и о своем хоккее давайте не будем забывать.

В текущем сезоне 37-летний Овечкин провел 52 матча за «Кэпиталз» и набрал 54 (32+22) очка.

Февраль 1964 года. Москва. Юные хоккеисты встречают олимпийских чемпионов Инсбрука. В&nbsp;центре&nbsp;&mdash; Борис Майоров. «Уже не рассчитываю, что «Спартак» заберется куда-то высоко». Борису Майорову — 85
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Борис Майоров
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 52 30 22 68
4 Питтсбург 51 26 25 61
5 Вашингтон 53 27 26 60
6 Айлендерс 55 27 28 59
7 Филадельфия 53 22 31 53
8 Коламбус 52 15 37 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 53 32 21 72
3 Тампа-Бэй 51 33 18 68
4 Флорида 54 26 28 58
5 Баффало 50 26 24 56
6 Детройт 50 22 28 52
7 Оттава 50 24 26 51
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 50 27 23 58
4 Миннесота 51 27 24 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 52 17 35 41
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 31 22 66
2 Эдмонтон 52 29 23 63
3 Сиэтл 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 52 24 28 58
6 Ванкувер 52 21 31 46
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 53 17 36 40
Результаты / календарь
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
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15.02
16.02
17.02
11.02 03:00
Коламбус – Торонто
 0 : 3
11.02 03:00
Рейнджерс – Сиэтл
 6 : 3
11.02 04:30
Чикаго – Аризона
 4 : 3 ОТ
11.02 06:00
Анахайм – Питтсбург
 3 : 6
11.02 20:00
Детройт – Ванкувер
 - : -
11.02 20:30
Баффало – Калгари
 - : -
11.02 20:30
Монреаль – Айлендерс
- : -
11.02 20:30
Оттава – Эдмонтон
 - : -
11.02 20:30
Филадельфия – Нэшвилл
 - : -
11.02 21:00
Даллас – Тампа-Бэй
 - : -
11.02 23:30
Бостон – Вашингтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 94
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 51 76
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 21 2.26
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