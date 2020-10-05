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Легендарный дебют Овечкина в Америке: вынес соперником стекло и сделал дубль

19:14
Александр Овечкин в дебютной игре. Фото Reuters
Александр Овечкин в дебютной игре. Фото Reuters
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Сегодня, 5 октября, исполнилось ровно 15 лет дебютной игре Александра Овечкина в НХЛ. Форвард перешел из московского «Динамо» в «Вашингтон» в межсезонье 2005 года в возрасте 20 лет.

Александр Овечкин, Евгений Малкин и&nbsp;Владимир Тарасенко.Первый матч Овечкина в НХЛ стал легендой. Но есть и другие крутые дебюты русских

Первым его матчем стала игра регулярного сезона против «Коламбуса» (3:2).

В дебютной игре Овечкин отметился силовым приемом в первой же смене, впечатав Радослава Сухи в борт и выбив стекло вместе с креплением. После этого он сделал дубль в большинстве и удостоился овации фанатов.

Овечкин выступает за «Вашингтон» всю НХЛ-овскую карьеру. Он набрал в общей сложности 1278 (706+572) очков в регулярных чемпионатах и помог «Кэпиталз» в 2018 году выиграть первый в истории Кубок Стэнли.

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