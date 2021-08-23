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Легенда «Рейнджерс» Род Жильбер скончался в возрасте 80 лет

03:42
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Бывший форвард «Рейнджерс» Род Жильбер скончался на 81-м году жизни, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Все в «Рейнджерс» оплакивают потерю настоящей иконы Нью-Йорка. Замечательный талант Рода и его жизнелюбие олицетворяли этот город и покоряли как хоккейных, так и других фанатов. Он был синонимом хоккея «Рейнджерс». Его страсть и преданность навсегда останутся для меня источником вдохновения», — сказал президент и генеральный директор «Рейнджерс» Крис Друри.

Жильбер выступал за «Рейнджерс» с 1960 по 1978 год и стал первым игроком, чей номер был выведен из обращения команды. В 1982 году канадец вошел в Зал хоккейной славы.

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Сергей Разин все материалы автора

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