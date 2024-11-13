Легенда НХЛ Линдрос заявил, что хочет видеть Россию на международных турнирах

Знаменитый канадский хоккеист Эрик Линдрос в интервью «СЭ» высказался об отсутствии россиян на международных турнирах.

— Вы играли со многими и против многих российских хоккеистов. Кто вызывает у вас самые яркие воспоминания?

— В России было и есть так много великих игроков, что лучшего за все времена назвать сложно. Когда мы сражались с «Детройтом», Игорь Ларионов был очень хорош. Такой умный игрок! А Сергей Федоров? Он вне всяких рейтингов. Помню, как он целую серию матчей отлично провел как защитник, будучи обычно первым-вторым центрфорвардом в команде. Они (Скотти Боумэн и его штаб в «Ред Уингз». — Прим. И.Р.) перевели его в защиту, и он был так же эффективен, как в атаке. Этот список можно продолжать и продолжать.

Российский хоккей силен, по-настоящему силен! И для международных турниров очень плохо, что его сейчас там нет. Очень плохо то, что происходит в мире. Потому что я фанат хоккея и хочу видеть, как российские игроки выступают (на международных соревнованиях. — Прим. И.Р.). Понимаю, почему они не играют, но мы все хотели бы, чтобы ситуация изменилась.