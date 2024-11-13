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Сегодня, 16:20

Легенда НХЛ Линдрос заявил, что хочет видеть Россию на международных турнирах

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Эрик Линдрос
Эрик Линдрос.
Фото Bruce Bennett, Getty Images

Знаменитый канадский хоккеист Эрик Линдрос в интервью «СЭ» высказался об отсутствии россиян на международных турнирах.

— Вы играли со многими и против многих российских хоккеистов. Кто вызывает у вас самые яркие воспоминания?

— В России было и есть так много великих игроков, что лучшего за все времена назвать сложно. Когда мы сражались с «Детройтом», Игорь Ларионов был очень хорош. Такой умный игрок! А Сергей Федоров? Он вне всяких рейтингов. Помню, как он целую серию матчей отлично провел как защитник, будучи обычно первым-вторым центрфорвардом в команде. Они (Скотти Боумэн и его штаб в «Ред Уингз». — Прим. И.Р.) перевели его в защиту, и он был так же эффективен, как в атаке. Этот список можно продолжать и продолжать.

Российский хоккей силен, по-настоящему силен! И для международных турниров очень плохо, что его сейчас там нет. Очень плохо то, что происходит в мире. Потому что я фанат хоккея и хочу видеть, как российские игроки выступают (на международных соревнованиях. — Прим. И.Р.). Понимаю, почему они не играют, но мы все хотели бы, чтобы ситуация изменилась.

Павел Дацюк, Эрик Линдрос, Александр Овечкин. «Очень плохо, что России нет на международных турнирах». Сильное заявление легенды НХЛ Эрика Линдроса

Эрик Линдрос
Сборная России по хоккею
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«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 19 11 8 24
2 Каролина 14 11 3 22
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 14 9 5 19
5 Айлендерс 16 6 10 16
6 Филадельфия 16 6 10 14
7 Питтсбург 17 6 11 14
8 Коламбус 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 16 11 5 23
2 Торонто 17 9 8 20
3 Бостон 17 8 9 18
4 Оттава 15 8 7 16
5 Тампа-Бэй 14 7 7 15
6 Баффало 16 7 9 15
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 16 5 11 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 16 15 1 30
2 Миннесота 15 10 5 23
3 Даллас 14 9 5 18
4 Колорадо 16 8 8 16
5 Юта 15 6 9 15
6 Сент-Луис 16 7 9 14
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 16 5 11 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 17 9 8 21
2 Вегас 15 9 6 20
3 Ванкувер 14 8 6 19
4 Калгари 17 8 9 19
5 Эдмонтон 16 8 8 17
6 Сиэтл 16 7 9 15
7 Сан-Хосе 17 5 12 13
8 Анахайм 14 5 9 12
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18.11
13.11 03:00
Торонто – Оттава
 0 : 3
13.11 03:00
Рейнджерс – Виннипег
 3 : 6
13.11 03:00
Флорида – Нью-Джерси
 1 : 4
13.11 04:00
Сент-Луис – Бостон
 2 : 3
13.11 05:00
Эдмонтон – Айлендерс
4 : 3 ОТ
13.11 06:00
Сиэтл – Коламбус
 5 : 2
13.11 06:00
Ванкувер – Калгари
 3 : 1
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