«Легенда». Болельщики «Рейнджерс» в восторге от игры Панарина в матче с «Питтсбургом»

Болельщики «Рейнджерс» в клубных соцсетях в восторге от игры нападающего команды Артемия Панарина. Во встрече против «Питтсбурга» (3:1) 29-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка.

bethanbenton: Он прекрасен. Легенда

mbandrewsfineartdance: Давай, Хлебушек, не останавливайся.

cuseirish315: Панара, подари мне свой джерски после матча.

dan.pugliese: Просто великий хоккеист, браво!

Матч против «пингвинов» также стал 400-м для Панарина в НХЛ. До «Рейнджерс» россиянин играл в «Чикаго» и «Коламбусе».