«Легенда». Болельщики «Рейнджерс» в восторге от игры Панарина в матче с «Питтсбургом»
10:10
Болельщики «Рейнджерс» в клубных соцсетях в восторге от игры нападающего команды Артемия Панарина. Во встрече против «Питтсбурга» (3:1) 29-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка.
bethanbenton: Он прекрасен. Легенда
mbandrewsfineartdance: Давай, Хлебушек, не останавливайся.
cuseirish315: Панара, подари мне свой джерски после матча.
dan.pugliese: Просто великий хоккеист, браво!
Матч против «пингвинов» также стал 400-м для Панарина в НХЛ. До «Рейнджерс» россиянин играл в «Чикаго» и «Коламбусе».
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