Лебрюн: «Тарасенко может перейти в «Эдмонтон»

Североамериканский инсайдер TSN Пьер Лебрюн рассказал, что форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко может перейти в «Эдмонтон».

«За четыре недели до дедлайна обменов «Ойлерс» заняты внутренними обсуждениями. Их главный приоритет, насколько мы понимаем, — добавить нападающего уровня топ-6. На прошлой неделе Владимир Тарасенко сменил агента в четвертый раз за три года. У него в контракте есть пункт о полном запрете на обмен, но я думаю, что он отказался бы от него ради такого клуба, как «Эдмонтон». Тарасенко находится в поле зрения «Ойлерс», — сказал Лебрюн.

32-летний россиянин выступает за «Оттаву» с лета 2023 года. В текущем сезоне Тарасенко провел 45 матчей и набрал 33 (13+20) очка. Его контракт с «Сенаторз» рассчитан до конца сезона.