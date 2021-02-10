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Лайне рассказал о конфликте с тренером «Коламбуса»

21:30
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Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне косвенно подтвердил, что у него произошел конфликт с одним из членов тренерского штаба.

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла не выпускал форварда в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:2).

«Мы решили этот вопрос. Все обсудили. Это останется в раздевалке. Сейчас все хорошо. Иногда ты произносишь слова, которые не хочешь говорить. Мы все обсудили и движемся дальше», — цитирует Лайне TSN.

Всего за «Коламбус» Лайне провел 4 матча, в которых забил 3 гола.

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