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Лайне пока не получил разрешение на въезд в США

19:42
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Новичок «Коламбуса» Патрик Лайне пока не прибыл в расположение клуба. Он находится в Оттаве, где оформляет документы для въезда в США, пишет в Twitter журналист Аарон Портцлайн.

В субботу, 23 января, «Коламбус» и «Виннипег» совершили обмен спортсменами. Финский снайпер Лайне и форвард Джек Рословик ушли в клуб из Коламбуса, на их место отправился Пьер-Люк Дюбуа, а также драфт-пик третьего раунда.

После прибытия в США нападающий должен будет отсидеть обязательный карантин.

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