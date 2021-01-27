Лайне пока не получил разрешение на въезд в США
19:42
Новичок «Коламбуса» Патрик Лайне пока не прибыл в расположение клуба. Он находится в Оттаве, где оформляет документы для въезда в США, пишет в Twitter журналист Аарон Портцлайн.
В субботу, 23 января, «Коламбус» и «Виннипег» совершили обмен спортсменами. Финский снайпер Лайне и форвард Джек Рословик ушли в клуб из Коламбуса, на их место отправился Пьер-Люк Дюбуа, а также драфт-пик третьего раунда.
После прибытия в США нападающий должен будет отсидеть обязательный карантин.
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