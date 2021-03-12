Торторелла усадил Лайне в запас в конце матча с «Флоридой»

Форвард «Коламбуса» Патрик Лайне не выходил на лед в последние 6:53 третьего периода и овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:5 ОТ) по решению главного тренера команды Джона Тортореллы.

В третьем периоде финн провел всего три смены, в первой из которых забросил шайбу в большинстве. После своего гола он был на льду при двух шайбах «Пантер» и завершил матч с показателем полезности «-2».

«Нам забили пару раз, когда я был на льду, но если убрать момент, когда шайба скакала по льду, а я не смог ее выбить, и потом соперник забил, то мне кажется, что я играл хорошо. Видимо, я ошибался», — сказал Лайне TSN.

Нападающий стал игроком «Коламбуса» по ходу этого сезона в результате обмена с «Виннипегом». Ранее Торторелла уже сажал его на лавку.