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Лавиолетта беспокоит серия поражений «Вашингтона»

12:35
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт после поражения от «Питтсбурга» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ признался, что обеспокоен. «Кэпиталз» проиграли четвертую встречу кряду.

«Четыре поражения подряд — это всегда беспокойство. Мы должны выигрывать, а значит надо снова начинать это делать. Даже одно поражение вызывает беспокойство, не говоря уже о четырех», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Лавиолетта.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/penguins-defeat-capitals-third-time-nhl-roundup-february-14/c-321414452

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