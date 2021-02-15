Лавиолетта беспокоит серия поражений «Вашингтона»
12:35
Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт после поражения от «Питтсбурга» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ признался, что обеспокоен. «Кэпиталз» проиграли четвертую встречу кряду.
«Четыре поражения подряд — это всегда беспокойство. Мы должны выигрывать, а значит надо снова начинать это делать. Даже одно поражение вызывает беспокойство, не говоря уже о четырех», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Лавиолетта.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/penguins-defeat-capitals-third-time-nhl-roundup-february-14/c-321414452
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