Лавиолетт: «Самсонов провел сильный матч»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт оценил игру российского вратаря Ильи Самсонова в матче с «Филадельфией» (3:1). Голкипер отразил 36 из 37 бросков.

«Он провел действительно сильный матч. Илья совершал важнейшие сейвы, на которое ты всегда надеешься как тренер. Они правда крутые, и вы это знаете, — цитирует Лавиолетта сайт НХЛ. — Он делал спасения всю ночь. Думаю, он действительно хорошо сыграл».