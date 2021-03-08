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Лавиолетт: «Самсонов провел сильный матч»

09:48
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт оценил игру российского вратаря Ильи Самсонова в матче с «Филадельфией» (3:1). Голкипер отразил 36 из 37 бросков.

«Он провел действительно сильный матч. Илья совершал важнейшие сейвы, на которое ты всегда надеешься как тренер. Они правда крутые, и вы это знаете, — цитирует Лавиолетта сайт НХЛ. — Он делал спасения всю ночь. Думаю, он действительно хорошо сыграл».

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