Лавиолетт разочарован результатом матча «Вашингтона» с «Торонто»
Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о поражении команды от «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5).
«Есть разочарование от итогов матча. Мы не смогли показать лучшую игру на своем льду. Нужно становиться лучше.
Концовка первого периода была тяжелой. Вся игра была напряженной. Думаю, что мы создавали много моментов, сражались до конца встречи, но две пропущенные шайбы ближе к концу первого периода сыграли с нами плохую шутку», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.
После этого матча «Вашингтон» с 65 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|52
|37
|15
|78
|2
|Питтсбург
|55
|33
|22
|74
|3
|Рейнджерс
|53
|33
|20
|71
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|65
|5
|Коламбус
|53
|27
|26
|55
|6
|Айлендерс
|49
|20
|29
|48
|7
|Нью-Джерси
|53
|19
|34
|43
|8
|Филадельфия
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|53
|35
|18
|75
|2
|Тампа-Бэй
|51
|34
|17
|74
|3
|Торонто
|53
|35
|18
|74
|4
|Бостон
|53
|32
|21
|68
|5
|Детройт
|53
|23
|30
|52
|6
|Оттава
|51
|19
|32
|43
|7
|Баффало
|54
|16
|38
|40
|8
|Монреаль
|53
|13
|40
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|53
|39
|14
|82
|2
|Сент-Луис
|52
|32
|20
|70
|3
|Миннесота
|50
|31
|19
|65
|4
|Нэшвилл
|53
|30
|23
|64
|5
|Даллас
|52
|29
|23
|61
|6
|Виннипег
|53
|23
|30
|55
|7
|Чикаго
|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|51
|31
|20
|68
|2
|Лос-Анджелес
|54
|29
|25
|65
|3
|Вегас
|53
|29
|24
|62
|4
|Эдмонтон
|53
|29
|24
|61
|5
|Анахайм
|55
|25
|30
|59
|6
|Ванкувер
|55
|26
|29
|58
|7
|Сан-Хосе
|53
|24
|29
|54
|8
|Сиэтл
|55
|16
|39
|37
|1.03
|03:30
|
Вашингтон – Торонто
|3 : 5
|1.03
|03:30
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|7 : 2
|1.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Бостон
|0 : 7
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|75
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|74
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|37
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|36
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|53
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|24
|1.95
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03