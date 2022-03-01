Лавиолетт разочарован результатом матча «Вашингтона» с «Торонто»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о поражении команды от «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5).

«Есть разочарование от итогов матча. Мы не смогли показать лучшую игру на своем льду. Нужно становиться лучше.

Концовка первого периода была тяжелой. Вся игра была напряженной. Думаю, что мы создавали много моментов, сражались до конца встречи, но две пропущенные шайбы ближе к концу первого периода сыграли с нами плохую шутку», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

После этого матча «Вашингтон» с 65 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.