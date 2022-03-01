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Сегодня, 10:09

Лавиолетт разочарован результатом матча «Вашингтона» с «Торонто»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о поражении команды от «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5).

«Есть разочарование от итогов матча. Мы не смогли показать лучшую игру на своем льду. Нужно становиться лучше.

Концовка первого периода была тяжелой. Вся игра была напряженной. Думаю, что мы создавали много моментов, сражались до конца встречи, но две пропущенные шайбы ближе к концу первого периода сыграли с нами плохую шутку», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

После этого матча «Вашингтон» с 65 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.

Источник: https://www.nhl.com/news/toronto-maple-leafs-washington-capitals-game-recap/c-331255618
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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НХЛ, результаты матчей 1 марта: «Вашингтон» проиграл «Торонто» и другие игры
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2 Питтсбург 55 33 22 74
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4 Вашингтон 55 28 27 65
5 Коламбус 53 27 26 55
6 Айлендерс 49 20 29 48
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Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 35 18 75
2 Тампа-Бэй 51 34 17 74
3 Торонто 53 35 18 74
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Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 53 39 14 82
2 Сент-Луис 52 32 20 70
3 Миннесота 50 31 19 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 52 29 23 61
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7 Чикаго 54 19 35 46
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 51 31 20 68
2 Лос-Анджелес 54 29 25 65
3 Вегас 53 29 24 62
4 Эдмонтон 53 29 24 61
5 Анахайм 55 25 30 59
6 Ванкувер 55 26 29 58
7 Сан-Хосе 53 24 29 54
8 Сиэтл 55 16 39 37
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Вашингтон – Торонто
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Лос-Анджелес – Бостон
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 74
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 50 37
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 36
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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И КН
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Джереми Суэймен

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Сент-Луис

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