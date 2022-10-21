Лавиолетт прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Оттавой»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (2:5).

«Мы слишком много раз попадали шайбой в себя. В первом периоде мы делали именно то, что хотели. Мы играли «север», доставляли шайбу в зону атаки, забрасывали шайбы. Во втором и третьем периоде мы играли в хоккей «восток-запад» и не смогли забить. Мы были недостаточно хороши», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Вашингтон» с 4 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Оттава» с таким же количеством очком — на 12-й строчке.