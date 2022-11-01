Лавиолетт о матче с «Каролиной»: «У «Вашингтона» не было шанса выиграть»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:3 Б).

«Мне не нравится, как закончилась игра. У нас не было шанса выиграть. Дело дошло до буллитов, и они были лучше нас», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Каролина» с 13 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 11 очками — на восьмой строчке.