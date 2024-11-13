Лавиолетт — о поражении от «Виннипега»: «Рейнджерс» мог сделать что-то лучше в нападении»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:6).

«У каждого есть отдельные моменты, когда мы могли бы сделать что-то по-другому, будь то решения по броску или немного более ответственное поведение при прессинге в зоне нападения. Определенно есть ситуации, когда мы могли бы сделать что-то лучше в нападении. Я все еще думаю, что мы были не так уж плохи в атаке», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Виннипег» одеражал 15 побед в 16 матчах и с 30 очками лидирует в Западной конференции. «Рейнджерс» располагаются на 6-й строчке — 19 очков