Лавиолетт: «Нам понравилась игра, которую мы показали против «Флориды»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт подвел итоги стартового матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (4:2).

«Нам понравилась игра, которую мы показали сегодня. Мы чувствовали, что если будем ее придерживаться и хорошо играть в защите, то будут появляться шансы для атаки, что в конечном итоге поможет их взломать», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Вашингтона». Следующий матч пройдет 6 мая и начнется в 2:30 мск.