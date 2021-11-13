«Он мог забросить еще одну или две шайбы сегодня». Тренер «Вашингтона» — об игре Овечкина с «Коламбусом»
06:16
Главный тренер «Вашингтон» Питер Лавиолетт после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» отметил лидерство российского нападающего Александра Овечкина. 36-летний хоккист сегодня забросил 742-ю шайбу в североамериканской лиге.
«Ови был фантастическим. Он работает, задает тон нашей команде, и, вероятно, мог бы забросить еще одну или две шайбы сегодня вечером. То, что он сделал, невероятно и он не остановится, он будет продолжать», — цитирует Лавиолетта.
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