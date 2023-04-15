Лавиолетт покинул пост главного тренера «Вашингтона»

«Вашингтон» на официальном сайте объявил об уходе главного тренер Питера Лавиолетта. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

«Мы благодарны Питеру за его лидерство и преданность нашей организации на протяжении последних трех сезонов. Питер — первоклассный человек, который добросовестно работал в нашем клубе и руководил нашей командой во многих сложных обстоятельствах во время своего пребывания на посту нашего главного тренера», — говорится в заявлении клуба.

58-летний Лавиолетт возглавил команду в сентябре 2020 года. В сезоне-2022/23 «Вашингтон» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф НХЛ.