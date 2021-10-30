Лавиолетт похвалил Самсонова за игру в матче с «Аризоной»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт похвалил вратаря Илью Самсонова за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:0).

«У него было не так много работы, но порой в таких матчах труднее оставаться сосредоточенным, ведь иногда внезапно действительно нужно сделать важный сэйв. Сегодня он был очень хорош, он просто оставался в игре и делал сэйвы, которые нам были нужны», — приводит официальный сайт НХЛ слова Лавиолетта.

Самсонов отразил 16 бросков по своим воротам и впервые в сезоне-2021/22 отыграл на ноль. 24-летний россиянин был признан первой звездой встречи с «Аризоной».