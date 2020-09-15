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Лавиолетт подпишет с «Вашингтоном» контракт на три года

15:53
Питер Лавиолетт. Фото nhl.com
Питер Лавиолетт. Фото nhl.com
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«Вашингтон» согласовал условия контракта с новым главным тренером Питером Лавиолеттом. Соглашение будет рассчитано на три года. Зарплата специалиста составит 4 миллиона евро за сезон, сообщает в Twitter инсайдер Саманта Пелл.

«Кэпиталз» ранее отправили в отставку Тодда Рирдена, под руководством которого команда дважды вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде.

55-летний Лавиоллет покинул «Нэшвилл» в январе. Он работал в клубе с 2014 года.

В 2017 году тренер вывел «Предаторз» в финал Кубка Стэнли, где проиграл «Питтсбургу» в серии со счетом 2-4. В сезоне-2017/18 «Хищники» завоевали Президентский кубок, одержав 53 победы в регулярном чемпионате НХЛ.

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