Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт отверг обвинения в физическом насилии во время работы с «Филадельфией». Бывший форвард «Флайерз» Вилле Лейно заявил, что в 2011 году Лавиолетт ударил ему по шлему на скамейке запасных.

— Гифка, на которой показано, как я бью по шлему Лейно, воспроизводится туда-сюда. Подобный ролик можно интерпретировать по-разному, — цитирует тренера MSN.

Это был тайм-аут. И я пытался как-то мотивировать свою команду. Я подошел к нему, чтобы ударить кулаком в руку, но попал сзади по шлему. Ни в коем случае там не было никакого физического насилия, и я вообще никогда не применял насилие по отношению к игрокам.

@Nhl @NHLFlyers @PredsNHL

Peter Laviolette punching what appears to be Ville Leino in the head. Video evidence of assault or at the very least, abuse in the workplace. Anyone reach out to Ville Leino about his thoughts?

Anyone ask Laviolette to make an apology? Anything? pic.twitter.com/3aOcYi9cj5 — Burn Unit (@ClintonPapin) December 7, 2019

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков