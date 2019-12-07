НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Лавиолетт отверг обвинения в физическом насилии во время работы с «Филадельфией»

14:56
Теги:

Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт отверг обвинения в физическом насилии во время работы с «Филадельфией». Бывший форвард «Флайерз» Вилле Лейно заявил, что в 2011 году Лавиолетт ударил ему по шлему на скамейке запасных.

— Гифка, на которой показано, как я бью по шлему Лейно, воспроизводится туда-сюда. Подобный ролик можно интерпретировать по-разному, — цитирует тренера MSN.

Это был тайм-аут. И я пытался как-то мотивировать свою команду. Я подошел к нему, чтобы ударить кулаком в руку, но попал сзади по шлему. Ни в коем случае там не было никакого физического насилия, и я вообще никогда не применял насилие по отношению к игрокам.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир