Лавиолетт оценил функциональное состояние Орлова
Защитник Дмитрий Орлов сыграет за «Вашингтон» против «Бостон» после пяти пропущенных матчей.
Россиянину было разрешено играть и тренироваться в субботу после того, как 10 дней провел в карантине согласно протоколу лиги о COVID-19.
«У нас был лишний доступный защитник, так что мы решили повременить с Орловым, — цитирует тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта сайт НХЛ. — В понедельник мы с ним поговорили. После утреннего занятия в субботу, тренировки в воскресенье и раскатки в понедельник он готов играть, так что сегодня он вернется в состав. Но у каждого своя ситуация».
Лавиолетт сообщил, что нападающий Евгений Кузнецов и вратарь Илья Самсонов остаются в карантине согласно протоколу лиги о COVID-19.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/orlov-will-play-for-capitals-against-bruins/c-320965884?sf137341797=1
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