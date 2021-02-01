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Лавиолетт оценил функциональное состояние Орлова

22:21
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Защитник Дмитрий Орлов сыграет за «Вашингтон» против «Бостон» после пяти пропущенных матчей.

Россиянину было разрешено играть и тренироваться в субботу после того, как 10 дней провел в карантине согласно протоколу лиги о COVID-19.

«У нас был лишний доступный защитник, так что мы решили повременить с Орловым, — цитирует тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта сайт НХЛ. — В понедельник мы с ним поговорили. После утреннего занятия в субботу, тренировки в воскресенье и раскатки в понедельник он готов играть, так что сегодня он вернется в состав. Но у каждого своя ситуация».

Лавиолетт сообщил, что нападающий Евгений Кузнецов и вратарь Илья Самсонов остаются в карантине согласно протоколу лиги о COVID-19.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/orlov-will-play-for-capitals-against-bruins/c-320965884?sf137341797=1

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