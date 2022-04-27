Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:34

Лавиолетт: «Овечкин ненавидит пропускать игры»

Главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт не знает, когда Овечкин вернется в игру
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт надеется, что травмированный российский капитан команды Александр Овечкин скоро вернется в строй. Сегодня «Кэпиталз» предстоит сыграть против «Айлендерс», решение об участии форварда будет принято перед встречей.

«Алекс в статусе «вернется со дня на день». Думаю, что мы оценим его состояние и сделаем все возможное для Алекса. Это будет решение непосредственно к игре, но мы не будем торопить события. Сейчас я надеюсь, что Алекс скоро вернется в состав, да и все остальные смогут остаться в обойме и начать плей-офф», — сказал Лавиолетт журналистам.

Тренер подчеркнул надежду увидеть капитана к старту плей-офф в начале мая: «Я хочу сказать, что надеюсь на это, но не знаю точно. Это зависит от того, как у него самого будут обстоять дела. Будем работать над его восстановлением и следить за ситуацией день ото дня».

При этом Лавиолетт отметил желание самого форварда быстро вернуться в игру: «Он действительно сильный парень. Он выносливый, он ненавидит пропускать матчи и быть вге игры. Он хочет вернуться как можно скорее».

Ранее клуб объявил, что 36-летний Овечкин может вернуться «со дня на день» после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 Б). В начале третьего периода он споткнулся о клюшку вратаря соперника и ударился левым плечом о борт.

Александр Овечкин. Овечкин пропустил утреннюю тренировку «Вашингтона»

В этом сезоне Овечкин сыграл в 77 матчах НХЛ и набрал 90 (50+40) очков.

Источник: https://twitter.com/Capitals/status/1519002113430327297
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
0
Читайте также
У России забрали чемпионат мира по хоккею-2023. Пустят ли туда нашу сборную вообще — неизвестно
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
НХЛ, расписание и результаты 27 апреля: «Вашингтон» — «Айлендерс», «Питтсбург» — «Эдмонтон», «Миннесота» — «Аризона» и другие матчи
Овечкин пропустил утреннюю тренировку «Вашингтона»
Овечкин принял участие в командной фотосессии «Вашингтона»
«Вашингтон» назвал срок восстановления Овечкина после травмы
Кожевников разобрал эпизод с травмой Овечкина
Овечкина сломали. Когда суперзвезда вернется на лед и стоит ли торопиться?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ, расписание и результаты 27 апреля: «Вашингтон» — «Айлендерс», «Питтсбург» — «Эдмонтон», «Миннесота» — «Аризона» и другие матчи

Овечкин впервые в этом сезоне пропустит матч из-за травмы
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 80 52 28 112
2 Рейнджерс 79 51 28 108
3 Питтсбург 80 45 35 101
4 Вашингтон 79 44 35 100
5 Айлендерс 79 35 44 80
6 Коламбус 79 36 43 79
7 Нью-Джерси 79 27 52 62
8 Филадельфия 80 25 55 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 79 57 22 120
2 Торонто 80 52 28 111
3 Тампа-Бэй 79 49 30 106
4 Бостон 79 49 30 103
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 80 31 49 72
7 Оттава 79 31 48 69
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 79 55 24 116
2 Миннесота 79 51 28 109
3 Сент-Луис 80 49 31 109
4 Нэшвилл 79 44 35 94
5 Даллас 79 44 35 93
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 80 27 53 65
8 Аризона 79 22 57 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 79 49 30 108
2 Эдмонтон 79 46 33 98
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 79 42 37 90
5 Ванкувер 79 38 41 87
6 Сан-Хосе 79 32 47 76
7 Анахайм 80 30 50 74
8 Сиэтл 78 26 52 58
Результаты / календарь
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
2.05
27.04 02:00
Торонто – Детройт
 - : -
27.04 02:00
Бостон – Флорида
 - : -
27.04 02:00
Вашингтон – Айлендерс
- : -
27.04 02:00
Оттава – Нью-Джерси
 - : -
27.04 02:00
Питтсбург – Эдмонтон
 - : -
27.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 - : -
27.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 - : -
27.04 03:00
Миннесота – Аризона
 - : -
27.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 - : -
27.04 03:30
Даллас – Вегас
 - : -
27.04 04:30
Колорадо – Сент-Луис
 - : -
27.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
 - : -
27.04 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 78 118
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 79 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 79 111
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 72 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 78 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 79 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 52 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости