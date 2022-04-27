Лавиолетт: «Овечкин ненавидит пропускать игры»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт надеется, что травмированный российский капитан команды Александр Овечкин скоро вернется в строй. Сегодня «Кэпиталз» предстоит сыграть против «Айлендерс», решение об участии форварда будет принято перед встречей.

«Алекс в статусе «вернется со дня на день». Думаю, что мы оценим его состояние и сделаем все возможное для Алекса. Это будет решение непосредственно к игре, но мы не будем торопить события. Сейчас я надеюсь, что Алекс скоро вернется в состав, да и все остальные смогут остаться в обойме и начать плей-офф», — сказал Лавиолетт журналистам.

Тренер подчеркнул надежду увидеть капитана к старту плей-офф в начале мая: «Я хочу сказать, что надеюсь на это, но не знаю точно. Это зависит от того, как у него самого будут обстоять дела. Будем работать над его восстановлением и следить за ситуацией день ото дня».

При этом Лавиолетт отметил желание самого форварда быстро вернуться в игру: «Он действительно сильный парень. Он выносливый, он ненавидит пропускать матчи и быть вге игры. Он хочет вернуться как можно скорее».

Ранее клуб объявил, что 36-летний Овечкин может вернуться «со дня на день» после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 Б). В начале третьего периода он споткнулся о клюшку вратаря соперника и ударился левым плечом о борт.

В этом сезоне Овечкин сыграл в 77 матчах НХЛ и набрал 90 (50+40) очков.