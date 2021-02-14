Лавиолетт не смог сказать, сколько времени Самсонов проведет в АХЛ

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что пока не может сказать, сколько времени российский голкипер Илья Самсонов проведет в АХЛ, пишет в Twitter журналист Саманта Пелл.

Россиянин был отправлен в фарм-клуб, где будет набирать форму.

В середине января российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отстранены от игр и тренировок из-за нарушения протокола НХЛ по борьбе с коронавирусом.

Игроки были отстранены на четыре матча, после чего Овечкин и Орлов вернулись в состав команды и сыграли первый после карантина матч уже 31 января. Кузнецов и Самсонов получили право возобновить тренировки в понедельник, 8 февраля. Как стало известно, они оба перенесли коронавирус.

В новом сезоне россиянин принял участие в двух встречах, в которых одержал одну победу и пропустил семь шайб, соперниками были «Баффало» (6:4) и «Питтсбург» (3:4 Б).