Лавиолетт назвал причины поражения «Вашингтона» в матче с «Сент-Луисом»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что игроки команды допускали ошибки в обороне в матче с «Сент-Луисом» (2:5).

«С точки зрения обороны, мы допускали серьезные ментальные ошибки, когда они забивали голы и создавали некоторые опасные моменты. Но их было не так и много. Когда удавалось добиться своего, были отрывы или атаки с численным преимуществом. Вот что может случиться в такой ситуации», — цитирует тренера сайт НХЛ.

«Вашингтон» располагается на 10-й строчке — 73 очка.