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Лавиолетт назвал причины поражения «Вашингтона» в матче с «Сент-Луисом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что игроки команды допускали ошибки в обороне в матче с «Сент-Луисом» (2:5).

«С точки зрения обороны, мы допускали серьезные ментальные ошибки, когда они забивали голы и создавали некоторые опасные моменты. Но их было не так и много. Когда удавалось добиться своего, были отрывы или атаки с численным преимуществом. Вот что может случиться в такой ситуации», — цитирует тренера сайт НХЛ.

«Вашингтон» располагается на 10-й строчке — 73 очка.

ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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НХЛ: «Вашингтон» проиграл «Сент-Луису», «Торонто» победил «Каролину» и другие матчи 18 марта
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2 Нью-Джерси 68 44 24 95
3 Рейнджерс 68 39 29 88
4 Питтсбург 68 34 34 78
5 Айлендерс 70 35 35 78
6 Вашингтон 70 33 37 73
7 Филадельфия 68 25 43 61
8 Коламбус 68 21 47 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 67 51 16 107
2 Торонто 68 41 27 91
3 Тампа-Бэй 69 41 28 88
4 Флорида 68 34 34 75
5 Баффало 68 33 35 72
6 Оттава 68 33 35 70
7 Детройт 67 30 37 69
8 Монреаль 69 27 42 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 69 37 32 87
2 Миннесота 68 39 29 86
3 Колорадо 67 39 28 84
4 Виннипег 69 38 31 79
5 Нэшвилл 66 34 32 75
6 Сент-Луис 68 30 38 65
7 Аризона 69 26 43 63
8 Чикаго 68 24 44 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 69 42 27 90
2 Лос-Анджелес 69 40 29 89
3 Эдмонтон 69 38 31 84
4 Сиэтл 68 38 30 83
5 Калгари 69 31 38 76
6 Ванкувер 67 29 38 63
7 Анахайм 69 23 46 56
8 Сан-Хосе 69 19 50 52
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18.03 20:00
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