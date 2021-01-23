Главный тренер «Вашингтона» признался, что ему не хватало российских игроков в матче с «Баффало»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 Б). «Кэпиталз» проводили первый матч без четырех российских игроков, которые были отстранены за нарушение антикоронавирусного протокола.

«Это сложная ситуация, — цитирует Лавиолетта сайт НХЛ. — Но победа именно в таких условиях особенно цена. Победа, когда нужно преодолевать серьезные препятствия.

Я доволен игрой этого состава. Конечно, нам не хватало игроков, но мы добились важной и качественной победы. Заслуженной победы".

Ранее, 21 января НХЛ включила российских хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19.