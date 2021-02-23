Латвийский юрист рассказал о возможном сроке давности в случае возбуждения дела против Панарина

Сергей Мордань, член правления детективного и юридического агентства Raum Group, рассказал о нормах уголовного права в Латвии и сроках давности, комментируя ситуацию с обвинениями бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова против экс-нападающего клуба Артемия Панарина. В интервью «Комсомольской правде» Назаров сообщил, что Панарин в декабре 2011 года в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии.

— Учитывая тот факт, что событие (если оно происходило) имело место быть в 2011 году, нужно понять, какой степени телесные повреждения были нанесены девушке. Уголовный закон Латвийской Республики гласит, что срок давности в делах изменяется следующим образом: менее тяжкие преступления — 5 лет, тяжкие — 10, особо тяжкие — 15 лет.

Учитывая тот факт, что неизвестно, что именно было указано в протоколе, была проведена медицинская экспертиза и установлена ли степень нанесения телесных повреждений, нельзя точно сказать, можно ли возбудить дело.

Но из имеющейся информации про нанесенные девушке удары, можно предположить, что конкретно в этом случае речь идет о сроке давности не менее пяти лет, — заключил юрист.

(Иван Богун)