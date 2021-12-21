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Латвийский нападающий «Баффало» попал в ковид-протокол

20:01
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Два игрока «Баффало» попали в ковид-протокол. Это нападающие Земгус Гиргенсонс и Джефф Скиннер, сообщает журналист Билл Хоуп.

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков договорились о приостановке регулярного чемпионата до католического Рождества.

В ночь на среду, 22 декабря, пройдут последние игры перед паузой: «Вашингтон» — «Филадельфия» и «Тампа-Бэй» — «Вегас». Дни с 22 по 25 декабря объявлены выходными.

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Иван Шитик все материалы автора
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