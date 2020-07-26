Ларс Эллер: «Самсонова будет не хватать»

Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер прокомментировал потерю вратаря Ильи Самсонова. Российский голкипер «Кэпиталз» получил травму и не сыграет в плей-офф.

— Холтби в тренировочном лагере выглядел здорово, — цитирует русскоязычная версия официального сайта НХЛ Эллера. — Нам он очень нужен в плей-офф, и вообще команда уверена в своем вратаре. Кроме того, в прошлом сезоне за нас выступал Финикс Копли, и он был в порядке. Да, нам будет не хватать Сэмми. Но я не сомневаюсь в тех ребятах, которые полетят в Торонто.

Самсонов провел в регулярном чемпионате НХЛ 26 матчей, пропустил 60 шайб, отражая 91,3 процента бросков. «Вашингтон» проведет первый матч плей-офф против «Тампа-Бэй» 3 августа.