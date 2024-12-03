Эллер — об Овечкине: «Не думаю, что «Вашингтон» полагается только на одного игрока»
Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер поделился мнением о возвращении российского форварда команды Александра Овечкина к тренировкам после травмы. 2 декабря хоккеист провел первое ледовое занятие.
«Я не думаю, что мы полагаемся только на одного какого-то игрока. У нас есть четыре тройки нападения, три пары защитников, два вратаря — это действительно полноценная команда с точки зрения вклада от каждого по-разному. В этом наша сила», — приводит слова Эллера пресс-клуба НХЛ.
39-летний Овечкин 19 ноября получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).
В этом сезоне Овечкин сыграл 18 матчей за «Кэпиталз» и набрал 25 (15+10) очков. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|28
|17
|11
|36
|2
|Вашингтон
|24
|17
|7
|35
|3
|Каролина
|24
|16
|8
|33
|4
|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|25
|12
|13
|27
|6
|Коламбус
|23
|11
|12
|25
|7
|Айлендерс
|25
|9
|16
|24
|8
|Питтсбург
|26
|10
|16
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|24
|15
|9
|32
|2
|Флорида
|25
|15
|10
|31
|3
|Бостон
|26
|12
|14
|27
|4
|Тампа-Бэй
|23
|12
|11
|26
|5
|Баффало
|24
|11
|13
|24
|6
|Детройт
|24
|10
|14
|23
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|22
|8
|Монреаль
|24
|8
|16
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|24
|16
|8
|36
|2
|Виннипег
|25
|18
|7
|36
|3
|Даллас
|24
|16
|8
|32
|4
|Колорадо
|25
|13
|12
|26
|5
|Сент-Луис
|25
|11
|14
|24
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|25
|7
|18
|20
|8
|Чикаго
|25
|8
|17
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|15
|10
|33
|2
|Лос-Анджелес
|25
|14
|11
|31
|3
|Ванкувер
|23
|13
|10
|29
|4
|Эдмонтон
|24
|13
|11
|28
|5
|Калгари
|25
|12
|13
|28
|6
|Анахайм
|23
|10
|13
|23
|7
|Сиэтл
|25
|11
|14
|23
|8
|Сан-Хосе
|27
|9
|18
|23
|3.12
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|1 : 5
|3.12
|03:30
|
Торонто – Чикаго
|4 : 1
|3.12
|05:00
|
Юта – Даллас
|1 : 2