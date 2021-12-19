Ларкин о первом хет-трике в карьере: «На это ушло больше времени, чем я надеялся»

Нападающий «Детройта» Дилан Ларкин прокомментировал свой первый хет-трик в карьере, который он оформил в матче с «Нью-Джерси» (5:2).

«Ощущение очень приятное, потому что на это ушло времени больше, чем я надеялся. Я даже не помню, когда последний раз делал хет-трик. Наверное, в юниорах. Сегодня мы одержали очень важную победу, потому что в последние дни нам пришлось столкнуться со многими сложностями. Так что эти два очка были крайне важны», — приводит официальный сайт НХЛ слова Ларкина.

25-летний Ларкин проводит свой 7-й сезон в НХЛ. В нынешнем сезоне он набрал 29 (15+14) очков в 27 матчах.