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Ларкин, Ньюджент-Хопкинс и Славин хотят себе бросок, как у Овечкина

20:48
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Игроки НХЛ ответили на вопрос, какое качество у другого хоккеиста лиги они хотели бы взять себе.

Дилан Ларкин («Детройт»), Райан Ньюджент-Хопкинс («Эдмонтон») и Джейкоб Славин («Каролина») сказали, что хотели бы иметь такой же бросок, как у российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. «Спасибо, ребята», — отреагировал россиянин.

Большинство игроков заявило о желании иметь скорость, как у форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. В их числе и форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

34-летний Александр Овечкин в текущем сезоне провел 49 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 50 (34+16) очков.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=jsIvIHfbx18&feature=youtu.be

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