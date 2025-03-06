Ларионов — о погоне Овечкина за рекордом: «Не надо за него переживать, он добьется цели»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов считает, что фанатам не стоит переживать из-за гонки нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом по голам в регулярных чемпионата КХЛ.

«За него переживать не надо. Он по-прежнему штампует голы в пустые ворота, они тоже считаются. Это игра, и травмы — это такие вещи, которые происходят постоянно. Если он идет к такой цели, то он ее добьется».

«Здорово, что в таком возрасте он готов побить рекорд. Ему очень везет, что у него мало травм. В такой длинной карьере одна-две травмы — это фантастика», — цитирует Ларионова ТАСС.

6 марта 39-летний россиянин отметился голом в матче «Вашингтона» с «Рейнджерс» (3:2 ОТ). Заброшенная шайба стала для Овечкина 885-й в 1472 матчах за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки, ему осталось забить еще 10 голов.