Ландескуг стал обладателем Приза Марка Мессье
Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг стал обладателем приза имени Марка Мессье в сезоне-2025/26. Награда вручается игроку, проявившему наилучшие лидерские качества на льду и за его пределами и играющему ведущую роль в развитии хоккея в своем сообществе.
«Для меня огромная честь получить премию имени Марка Мессье. Конечно, само собой разумеется, что ни один лидер не сможет просто так получить эту награду. Благодаря моим товарищам по команде у меня появилась такая возможность, и хотя на груди у меня буква «С», это лидерство, основанное на коллективной работе. В раздевалке много парней с буквами «А» на свитерах или без них, который вносят огромный вклад в успехи команды. Все мы по-разному проявляем лидерские качества», — сказал Ландескуг.
33-летний швед в сезоне-2025/26 набрал 35 (14+21) очков в 60 матчах регулярного чемпионата, а также 11 (6+5) очков в 13 играх плей-офф.
Всего за карьеру на счету Ландескуга 606 (262+344) очков в 798 матчах. В 87 играх плей-офф у него 82 (34+48) очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|1 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|10.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|- : -