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Сегодня, 05:33

Ландескуг стал обладателем Приза Марка Мессье

Евгений Козинов
Корреспондент
Габриэль Ландескуг.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг стал обладателем приза имени Марка Мессье в сезоне-2025/26. Награда вручается игроку, проявившему наилучшие лидерские качества на льду и за его пределами и играющему ведущую роль в развитии хоккея в своем сообществе.

«Для меня огромная честь получить премию имени Марка Мессье. Конечно, само собой разумеется, что ни один лидер не сможет просто так получить эту награду. Благодаря моим товарищам по команде у меня появилась такая возможность, и хотя на груди у меня буква «С», это лидерство, основанное на коллективной работе. В раздевалке много парней с буквами «А» на свитерах или без них, который вносят огромный вклад в успехи команды. Все мы по-разному проявляем лидерские качества», — сказал Ландескуг.

33-летний швед в сезоне-2025/26 набрал 35 (14+21) очков в 60 матчах регулярного чемпионата, а также 11 (6+5) очков в 13 играх плей-офф.

Всего за карьеру на счету Ландескуга 606 (262+344) очков в 798 матчах. В 87 играх плей-офф у него 82 (34+48) очка.

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Габриэль Ландескуг
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
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«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
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«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 53 29 113
2 Питтсбург 82 41 41 98
3 Филадельфия 82 43 39 98
4 Вашингтон 82 43 39 95
5 Коламбус 82 40 42 92
6 Айлендерс 82 43 39 91
7 Нью-Джерси 82 42 40 87
8 Рейнджерс 82 34 48 77
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 82 50 32 109
2 Тампа-Бэй 82 50 32 106
3 Монреаль 82 48 34 106
4 Бостон 82 45 37 100
5 Оттава 82 44 38 99
6 Детройт 82 41 41 92
7 Флорида 82 40 42 84
8 Торонто 82 32 50 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 55 27 121
2 Даллас 82 50 32 112
3 Миннесота 82 46 36 104
4 Юта 82 43 39 92
5 Сент-Луис 82 37 45 86
6 Нэшвилл 82 38 44 86
7 Виннипег 82 35 47 82
8 Чикаго 82 29 53 72
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 39 43 95
2 Эдмонтон 82 41 41 93
3 Анахайм 82 43 39 92
4 Лос-Анджелес 82 35 47 90
5 Сан-Хосе 82 39 43 86
6 Сиэтл 82 34 48 79
7 Калгари 82 34 48 77
8 Ванкувер 82 25 57 58
Финал Счет в серии
Каролина - Вегас
Каролина - Вегас
1 - 2
1. Каролина - Вегас
4 - 5
2. Каролина - Вегас
4 - 3
3. Вегас - Каролина
5 - 4
4. Вегас - Каролина
_ - _
5. Каролина - Вегас
_ - _
1 - 2
1/2 финала
Каролина - Монреаль
Каролина - Монреаль
4 - 1
1. Каролина - Монреаль
2 - 6
2. Каролина - Монреаль
3 - 2
3. Монреаль - Каролина
2 - 3
4. Монреаль - Каролина
0 - 4
5. Каролина - Монреаль
6 - 1
4 - 1
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
1. Колорадо - Вегас
2 - 4
2. Колорадо - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Колорадо
5 - 3
4. Вегас - Колорадо
2 - 1
0 - 4
1/4 финала
Баффало - Монреаль
Баффало - Монреаль
3 - 4
1. Баффало - Монреаль
4 - 2
2. Баффало - Монреаль
1 - 5
3. Монреаль - Баффало
6 - 2
4. Монреаль - Баффало
2 - 3
5. Баффало - Монреаль
3 - 6
6. Монреаль - Баффало
3 - 8
7. Баффало - Монреаль
2 - 3
3 - 4
Вегас - Анахайм
Вегас - Анахайм
4 - 2
1. Вегас - Анахайм
3 - 1
2. Вегас - Анахайм
1 - 3
3. Анахайм - Вегас
2 - 6
4. Анахайм - Вегас
4 - 3
5. Вегас - Анахайм
3 - 2
6. Анахайм - Вегас
1 - 5
4 - 2
Колорадо - Миннесота
Колорадо - Миннесота
4 - 1
1. Колорадо - Миннесота
9 - 6
2. Колорадо - Миннесота
5 - 2
3. Миннесота - Колорадо
5 - 1
4. Миннесота - Колорадо
2 - 5
5. Колорадо - Миннесота
4 - 3
4 - 1
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
1. Каролина - Филадельфия
3 - 0
2. Каролина - Филадельфия
3 - 2
3. Филадельфия - Каролина
1 - 4
4. Филадельфия - Каролина
2 - 3
4 - 0
1/8 финала
Баффало - Бостон
Баффало - Бостон
4 - 2
1. Баффало - Бостон
4 - 3
2. Баффало - Бостон
2 - 4
3. Бостон - Баффало
1 - 3
4. Бостон - Баффало
1 - 6
5. Баффало - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Баффало
1 - 4
4 - 2
Вегас - Юта
Вегас - Юта
4 - 2
1. Вегас - Юта
4 - 2
2. Вегас - Юта
2 - 3
3. Юта - Вегас
4 - 2
4. Юта - Вегас
4 - 5
5. Вегас - Юта
5 - 4
6. Юта - Вегас
1 - 5
4 - 2
Эдмонтон - Анахайм
Эдмонтон - Анахайм
2 - 4
1. Эдмонтон - Анахайм
4 - 3
2. Эдмонтон - Анахайм
4 - 6
3. Анахайм - Эдмонтон
7 - 4
4. Анахайм - Эдмонтон
4 - 3
5. Эдмонтон - Анахайм
4 - 1
6. Анахайм - Эдмонтон
5 - 2
2 - 4
Тампа-Бэй - Монреаль
Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
1. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
2. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 2
3. Монреаль - Тампа-Бэй
3 - 2
4. Монреаль - Тампа-Бэй
2 - 3
5. Тампа-Бэй - Монреаль
2 - 3
6. Монреаль - Тампа-Бэй
0 - 1
7. Тампа-Бэй - Монреаль
1 - 2
3 - 4
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
1. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
2. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
3. Лос-Анджелес - Колорадо
2 - 4
4. Лос-Анджелес - Колорадо
1 - 5
4 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
2 - 4
1. Даллас - Миннесота
1 - 6
2. Даллас - Миннесота
4 - 2
3. Миннесота - Даллас
3 - 4
4. Миннесота - Даллас
3 - 2
5. Даллас - Миннесота
2 - 4
6. Миннесота - Даллас
5 - 2
2 - 4
Питтсбург - Филадельфия
Питтсбург - Филадельфия
2 - 4
1. Питтсбург - Филадельфия
2 - 3
2. Питтсбург - Филадельфия
0 - 3
3. Филадельфия - Питтсбург
5 - 2
4. Филадельфия - Питтсбург
2 - 4
5. Питтсбург - Филадельфия
3 - 2
6. Филадельфия - Питтсбург
1 - 0
2 - 4
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
1. Каролина - Оттава
2 - 0
2. Каролина - Оттава
3 - 2
3. Оттава - Каролина
1 - 2
4. Оттава - Каролина
2 - 4
4 - 0
Результаты / календарь
23.05
24.05
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10.06
12.06
10.06 03:00 Вегас – Каролина - : -
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