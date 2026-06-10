Ландескуг стал обладателем Приза Марка Мессье

Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг стал обладателем приза имени Марка Мессье в сезоне-2025/26. Награда вручается игроку, проявившему наилучшие лидерские качества на льду и за его пределами и играющему ведущую роль в развитии хоккея в своем сообществе.

«Для меня огромная честь получить премию имени Марка Мессье. Конечно, само собой разумеется, что ни один лидер не сможет просто так получить эту награду. Благодаря моим товарищам по команде у меня появилась такая возможность, и хотя на груди у меня буква «С», это лидерство, основанное на коллективной работе. В раздевалке много парней с буквами «А» на свитерах или без них, который вносят огромный вклад в успехи команды. Все мы по-разному проявляем лидерские качества», — сказал Ландескуг.

33-летний швед в сезоне-2025/26 набрал 35 (14+21) очков в 60 матчах регулярного чемпионата, а также 11 (6+5) очков в 13 играх плей-офф.

Всего за карьеру на счету Ландескуга 606 (262+344) очков в 798 матчах. В 87 играх плей-офф у него 82 (34+48) очка.